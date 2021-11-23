Aşılamanın yüzde 36’da kaldığı Romanya’da dördüncü dalga: Coronadan ölenler koridorda sıralanıyor

CNN International, corona virüsünde dördüncü dalgayı en ağır geçiren ülkelerden Romanya’daki son durumu görüntüledi. Bükreş Üniversitesi Hastanesi’ne giren CNN ekibi, hayatını kaybedenlerin morgda yer olmaması nedeniyle koridora sıralandığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve o günden bu yana 5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını, kış mevsimiyle birlikte Avrupa’da yeniden hız kazandı.

Vaka sayıları hızla artmaya başlarken, aşılanma hızının düşmesi bu duruma zemin hazırladı. Dördüncü dalgayı en ağır şekilde yaşayan ülkelerden biri de Romanya. Avrupa’da en düşük aşılama oranlarından birine sahip olan ülkede nüfusun yalnızca yüzde 36’sı corona aşısı oldu.

CORONA SERVİSİNE ÇEVRİLDİ



ABD merkezli CNN International, ülkede corona virüsüyle mücadelede son durumu görüntülemek için Bükreş Üniversitesi Hastanesi’ne girdi. Hastanenin pek çok servisinin hastalara yetişilememesi nedeniyle corona servisine dönüştürüldüğü belirtildi.

‘ASLA DÜŞÜNMEMİŞTİM’

Hastane morgunun kapasitesinin 15 olduğu ifade edilirken, CNN International’ın gittiği gün hayatını kaybeden 41 kişinin bedenlerinin koridorda sıralandığı dikkat çekti. Hastanede hemşire olarak görev yapan Claudiu Ionita CNN International’a yaptığı açıklamada, “Bu mesleğe başladığımda asla böyle bir şey yaşayacağımı düşünmemiştim” dedi.

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