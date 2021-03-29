“Aşılar İlk Dozdan Sonra da Çok Etkili” 

ABD’de yapılan bir araştırma, Pfizer/BioNTech ile Moderna şirketlerinin geliştirdiği Corona virüsü aşılarının ilk dozdan sonra da yüksek oranda etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, iki dozdan ilkini olanların enfeksiyon kapma riski, gelecek iki hafta ya da daha uzun süreyi kapsayan dönemde yüzde 80 oranında düşüyor.

Yaklaşık 4 bin Amerikalı sağlık personeli ve ilk müdahale ekipleri üzerinde yapılan araştırmada, ikinci dozdan sonraysa enfeksiyon riskinin yüzde 90 oranında düştüğü tespitine varıldı.

Bu sonuçlar, aşıların ilk dozdan kısa süre sonra etkisini göstermeye başladığı yönünde daha önceki araştırmaların bulgularıyla örtüşüyor ve ayrıca, aşıların belirti göstermeyen enfeksiyonları da önlediği tespitini doğruluyor.

Sınırlı sayıda aşı tedarikine sahip bazı ülkeler, daha fazla sayıda kişiye koruma sağlayabilmek için ikinci dozları uygulamayı erteliyor. Bununla birlikte, Amerikalı halk sağlığı yetkilileri, klinik deneyler sonrası ilgili birimlerin onayını alan aşıların iki dozunun da aşı randevularına dahil edilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) araştırmasında, semptom göstermeyenler dahil olmak üzere aşıların enfeksiyonlara karşı koruma sağlama kabiliyeti değerlendirildi. İlaç şirketleri tarafından yapılan daha önceki klinik deneylerde, geliştirdikleri aşıların Covid-19 hastalığını önlemedeki etkinliği değerlendirildi ancak bu araştırmalar belirti göstermeyen enfeksiyonları kapsamıyor.

Elçi RNA (mRNA) aşılarının gerçek hayattaki kullanımıyla ilgili bulgular ayrıca, aşıların ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil kullanım izni almasından önceki klinik deneylerin etkinlik sonuçlarını da doğruluyor.

Araştırma, 14 Aralık 2020 ile 13 Mart 2021 tarihli arasındaki 13 haftalık sürede, 3 bin 950 katılımcı üzerinde yürütüldü. Katılımcıların yüzde 74’ü civarı en az bir doz aşı oldu ve belirti göstermeyen enfeksiyonların da tespiti için her hafta test yapıldı.

CDC Başkanı Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, “Onay almış mRNA COVID-19 aşıları, ülkemizin sağlık personeli, ilk müdahale ekipleri ve diğer kritik ön cephe çalışanlarına karşı erken ve ciddi çapta gerçek bir koruma sağladı” dedi.

CDC’nin araştırmasından birkaç hafta önce de, İsrail’de yapılan bir çalışma Pfizer/BioNTech aşısının belirti göstermeyen enfeksiyonları önlemede yüzde 94 etkili olduğu sonucuna varmıştı.

İngiltere ve Kanada, iki doz arasında üç ya da dört ay boşluk bırakılmasına izin veren ülkeler arasında bulunuyor İngiliz yetkililer geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada, dozlar arasında 12 hafta boşluk bırakma kararının verilerce desteklendiğini söylemişti.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech ise bunu kanıtlayan bir delile sahip olmadıkları yönünde uyarıda bulunmuştu.

CDC yaptığı açıklamada, araştırma sonuçlarının, ilk doz aşı olanların sonraki iki haftada virüse karşı koruma geliştirmeye başladıkları yönünde güvence verdiğini belirtti ancak en büyük korumanın aşının iki dozunu da olanlarda görüldüğünü ekledi.