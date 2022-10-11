‘Asılsız’ denilen mesajı yazan da paylaşan da hapisle yargılanacak!

Muhalefetin ve basın örgütlerinin tepkilerine rağmen Meclis açılır açılmaz görüşülen yasa bu haliyle kabul edilirse, bir tweeti beğenmek bile 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaya yetecek.

Veli TOPRAK

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak adlandırılan düzenlemede kritik haftaya girildi. 14 maddesi kabul edilen 40 maddelik teklifin, bu hafta Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Hapis cezası getiren kritik 29. madde konusunda uyaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “29. madde tam bir facia” dedi. Yasa bu haliyle kabul edilirse, sonradan asılsız olduğu ortaya çıkacak bir paylaşımı beğenen ya da retweet (yorumsuz paylaşan) eden bile 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılacak.

BÖYLE ÇIKMAMALI

SÖZCÜ’ye konuşan Adıgüzel, şunları söyledi: “BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bir istihbarat teşkilatı değil, yargı kuruluşu da değil. BTK’ya engelleme yetkisi veriliyor. MİT görevlileri ile ilgili haberler konusunu katalog suçlar arasına alıyorlar. WhatsApp, Zoom, Skype gibi kanallara BTK yönetmeliği ile düzenleme getiriliyor. ‘İstenen bilgileri alabilir’ deniyor. Bu örtülü bir dinlemenin önünü açabilir. Bir kişi, bir platformda suç teşkil eden yayın yaptı diyelim, ‘sosyal medya platformu bunu fark edip düzeltsin’ isteniyor. Şikayet yoksa, koskoca bir deniz gibi düşünün. Nasıl fark edip, düzeltecek? 29. madde ile öngörülen 3 yıla kadar hapis cezasını kısaltacakları konusunda bir dedikodu var. Ancak bize iletilmiş bir şey yok. Önergeyi getirdikleri zaman görürüz. Yasanın en kritik maddesi bu. Mevcut haliyle çıkmaması gerekir.”

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