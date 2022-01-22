Aşiretler CHP’ye yöneldi

Doğu ve Güneydoğu’nun önemli aşiretleri, liderleri ile birlikte CHP’ye katılmaya başladı.

Başak KAYA

Son 6 ay içinde Suruç’taki Dına, Şedadi ve Asi Aşiretleri, Muş’taki Badikan Aşireti, Diyarbakır‘da da Beytikan Aşireti üyeleri CHP‘li oldu. Önceki gün de Van’ın en büyük Aşireti olan ve bir kolu da Hakkari’de bulunan 40 bin kişilik Ertuşi Aşiretinden bin 37 kişi, CHP’ye katıldı. Partiye katılan bin 37 kişi adına İskender Ertuş’a rozet takan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti.

300 BİN OYLARI VAR

Doğu ve Güneydoğu’da seçimlerde AKP-CHP ya da HDP’yi destekleyen önemli aşiretlerin 300 bin civarında oyu bulunuyor. Adıyaman’da Rişvan aşireti 40 bin, Ağrı’da Celali aşireti 30 bin, Erzurum’da Cemadani aşireti 15 bin, Hakkari’de Jirki aşireti 40 bin, Kars’ta Retkani aşireti 20 bin, Muş’ta Batıkan aşireti 40 bin, Hasanan aşireti 20 bin ve Şanlıurfa’da İzol aşireti de büyük bölümü seçmen olan 30 bin kişiden oluşuyor.