Aşırı hız yapan Kübra ölümden döndü

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesinde meydana geldi. Kübra Öztürk’ün kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hız nedeniyle de kontrolden çıkarak park halindeki kamyonet ile otomobile çarptı.
Öztürk, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışarak, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan Kübra Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
100 KM’DE TAKILI KALDI
Öte yandan azami hız sınırının 82 kilometre olduğu yolda, Kübra Öztürk’ün kullandığı otomobilinin hız ibresinin saatte 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.