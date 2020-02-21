Aşırı yağmur heyelana neden oldu! 2 mahallenin yolu kapandı

Yazan:
Alaturka Online
-

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Şahna ve Üzümlü mahallelerine ulaşımın sağlandığı Şahna-Müğlü arasındaki yol heyelan sonucu trafiğe kapandı.

Ormanlık alandan kopan tonlarca taş ve toprak mahalle sakinlerinin kullandığı yolu kapattı. Güvenlik sebebiyle yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından yolun açılması için iş makinesiyle çalışma başlatıldı.

Mahalle Muhtarı Cumali Toker, 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yolun meydana gelen heyelanla kapandığını, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdiklerini belirtti.

Toker, ekiplerin yolun açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. İHA

İLGİLİ HABERKürtün'de heyelan! Dev kayalar tabiat parkına zarar verdiKürtün’de heyelan! Dev kayalar tabiat parkına zarar verdi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?