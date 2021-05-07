Asırlık ağaçlara nefes borusu

İstanbul Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Belediye, orman mühendisleri tarafından geliştirilen ve ‘Nefes Borusu’ ismi verilen projeyle, susuz ve nefessiz kalması sonucu, kökleri genişleyerek yaya ve araç yollarında bozulmalara neden olan asırlık ağaçlara, hem hava hem su veriliyor. Ağaçların yer altındaki köklerine yerleştirilen drenaj boruları, dışarıdaki hava ve suyun köklere ulaşmasını sağlıyor.

AĞAÇLAR YENİDEN CAN BULDU

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların, Kartal Dragos Tepesi ve yakın çevresinde kalan, Orhantepe Mahallesi, Söğüt, Çamlı, Mutlu, Kayın sokağı üzerinde bulunan ağaçları kapsadığı belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, proje ile ilgili şu bigileri verdi: “Burası fıstık çam ağaçlarıyla dolu. Bu ağaçların dikildiği dönemde asfalt, beton gibi unsurlar yokmuş ve daha sonra kentleşmeyle birlikte yapılan asfaltlarla ağaçlar nefes alamaz duruma gelmiş. Ve bir süre sonra suya ihtiyaç duymuş. Bu nedenle asfaltı patlatarak araç trafiğini de tehlikeli duruma düşürür bir durum oluşmuş. Çam ağaçlarının etrafını açarak bir sarı hortum koyuyoruz. Oksijen ve karbondioksit dengesi bozulan ağacın tekrar eski dengesine kavuşmasını sağlıyoruz.”