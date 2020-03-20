Aşıya kritik adım: En hızlı süper bilgisayar, koronavirüsü durdurabilecek 77 kimyasal saptadı

Yeni tip koronavirüsün yayılma hızı tedavi bulunması ile aşı geliştirilmesini zamana karşı yarışa çevirirken, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı imdada yetişti.

IBM’in ABD Enerji Bakanlığı için sivil amaçlı bilimsel araştırmalar için geliştirdiği Summit, koronavirüsün konakladığı hücreleri enfekte etmesini hangi ilaç bileşenlerinin etkin şekilde durdurabileceğini analiz etmek için binlerce simülasyon yürüttü.

Yapay zeka beyin takılı Summit, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda yürütülen 8 bini aşkın simülasyon sonucunda 77 kimyasal saptadı.

Bunun en etkin aşıyı yaratma yolunda ümit vaat eden bir adım olduğunu belirten araştırmacılar, bulgularını ChemRxiv dergisinde yayımladı.

200 petaflop işlem gücüne sahip, saniyede 200 katrilyon hesaplama yapabilen Summit, dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarından bir milyon kat daha güçlü.

Summit, daha önce Alzheimer öncesinde hücrelerdeki değişimi belirlemiş, ağrı kesici bağımlılığına yol açan genleri analiz etmiş ve iklim simülasyonlarıyla aşırı hava koşullarını tahmin etmişti.

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’ndaki araştırma kapsamında, ocakta yayımlanan bir çalışmanın sonuçları temel alınarak koronavirüsün hücrelere tutunduğu dikensi çıkıntıların bir modeli geliştirildi.

Bu modelle viral proteindeki atom ve parçacıkların farklı bileşenlere nasıl tepki verdiği simüle edildi.

Virüsün konakladığı hücrelere yayılmasını önleyebileceği düşünülen bileşenlerle 8 binden fazla simülasyon yapıldı.

Araştırma ekibi, bu ay yayımlanan başka bir çalışmayı temel alarak yeni bir modelle simülasyonları tekrarlayacak.

Sonraki aşamada, tespit edilen kimyasalların hangisinin daha iyi sonuç verebileceğini görmek için deneysel çalışmalar yapılacak.

CNN’in haberine göre, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Moleküler Biyofizik Merkezi Başkanı Jeremy Smith, “Elde ettiğimiz sonuçlar, koronavirüsün tedavisini bulduğumuz anlamına gelmiyor. Ama sonuçlar bundan sonra çalışmalara veri sağlayacak” dedi.