Aşk Ağlatır neden final yapıyor? Aşk Ağlatır final izle

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci’nin yer aldığı Aşk Ağlatır dizisi final yaparak ekrana veda ediyor. Dizinin son bölümünde; Nalan’dan Ada’nın Rüzgar’la evlenmek üzere olduğunu öğrenen Yusuf, deliye dönüyor. Diziseverler merak ediyor: Aşk Ağlatır neden final yapıyor? İşte Aşk Ağlatır final izleme linki…

Aşk Ağlatır dizisinin reytinglerde umduğunu bulamayınca final kararı alındığı iddia ediliyor. Yapımcılardan konu ile ilgili kesin bir açıklama ise gelmedi. Aşk Ağlatır dizisinde taşradan İstanbul’a göç eden ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin hikayesi ele alınıyor.

AŞK AĞLATIR FİNAL İZLE

AŞK AĞLATIR FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Ada’nın servetinin peşine düşen İsmail ise Erdem’in karısına ulaşmak için çıktığı yolda Hünkar’la karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hünkar, ona Ada’ya yaptıklarının hesabını sorar. Ada’nın sevdiklerinin zarar görmemesi için kendisinden vazgeçtiğini öğrenen Yusuf, onu Rüzgar’ın ellerinden kurtarmak için hemen harekete geçer.

Yusuf ve sevdiklerinin hayatı için Rüzgar’la evlenmeyi kabul eden Ada’yı babası ile ilgili çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Zeynep ise kocasının kendisine söz vermesine rağmen neden yeniden Özben’lerin peşine düştüğünü sorgulamaya başlar. Hünkar’ın Ada ile ilgili sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.