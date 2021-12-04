Aşk Mantık İntikam’a sürpriz isim: Dört yıl sonra ekrana dönüyor!

Son olarak 2017 yılında bir dizide rol alan oyuncu Anıl Altan, ‘Aşk Mantık İntikam’ın kadrosuna dahil oluyor. Altan, dizide ‘Ozan’ın rakibini canlandıracak.

Pelin Akil ile evliliğinden ikiz kızları olan Anıl Altan, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmek için setlere ara vermişti.

Son olarak 2017 yılında yayınlanan ‘Çember’ dizisinde rol alan oyuncu, şimdi de başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen’in paylaştığı ‘Aşk Mantık İntikam’ın kadrosunda yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Anıl Altan sürpriz bir karakterle ‘Ozan’ rolünü oynayan İlhan Şen’e rakip oluyor” dedi.

Altan’ın dizide tam olarak nasıl bir rolde olacağı ise henüz bilinmiyor.

İlginizi Çekebilir Suavi’den Metin Feyzioğlu’na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır! İlginizi Çekebilir İlyas Salman vasiyetini açıkladı