Aşk Tesadüfleri Sever filmi bu akşam televizyon ekranında olacak. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı Aşk Tesadüfleri Sever filmi 2010 yılında çekildi. Peki Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne, oyuncuları kimdir?
Aşk Tesadüfleri Sever Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen Özgür ve Deniz kendilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde buluyor. İşte Aşk Tesadüfleri Sever konusu ve oyuncuları…
FİLMİN KONUSU NE?
Yıl 1977, Ankara’da bir Eylül sabahı… Özgür ve Deniz aynı gün aynı hastanede dünyaya gelir. İkilinin yolları, çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca Ankara’da birkaç kez daha kesişir. Her kesişme onların hayatında büyük değişikliklere sebep olur ve her temasları hayatlarının rotasını değiştirir. Bazen felaketlere, bazen mucizelere de neden olurlar birbirlerinin hayatlarında… Ancak hiçbir zaman bir arada olamazlar. Ta ki yirmi beş sene sonra, İstanbul’da yolları kesişene dek…
OYUNCULARI KİMLER?
Mehmet Günsür – Özgür
Belçim Bilgin Erdoğan – Deniz
Altan Erkekli – Yılmaz
Şebnem Sönmez – Neriman
Hüseyin Avni Danyal – Ömer
Ayda Aksel – İnci
Berna Konur – Zeynep
Ümit Bülent Dinçer
Zafer Demircan – Deniz’in Yengesi
Hakan Çimenser – Deniz’in Dayısı
Batuhan Karacakaya – Özgür’ün çocukluğu rolünde
Pınar Çağlayan – Deniz’in çocukluğu rolünde
Reyhan Asena Keskinci – Deniz’in sekiz yaşındaki hali
Berkant Keskin – Özgür’ün sekiz yaşındaki hali
Yiğit Özşener – Burak