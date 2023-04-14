Asker çekildi, itibar gitti, kan bitti…

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a olan güven kaybı nedeniyle kan bağışları bıçak gibi kesilirken kan rezervlerinin bir anda bitip ameliyatların yapılamaz hale gelmesinin arka planından da askerin devre dışı bırakılması çıktı. Tıpkı depreme ilk müdahalede askerin zamanında kullanılmaması gibi, kan rezervlerinin sürekli güvenli seviyede kalmasını sağlayan askerin de Kızılay’a kan bağışı sürecinden çıkarıldığı, askerlerden düzenli kan bağışı alma sisteminin 10 yıl önce devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Türk Tabipleri Birliği TTB Genel Sekreteri Prof. Vedat Bulut, kan rezervlerinin uzun yıllar asker aracılığıyla sağlandığını belirterek, “Kan bağışının düştüğü durumlarda daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girer eksiği tamamlardı. Kızılay ekipleri TSK’ya giderek bölüklerden, taburlardan ihtiyacı karşılayacak düzeyde kan alırdı. Ama mevzuat yaklaşık 10 yıl önce değiştirildiği için artık Kızılay, gidip askerden kan alamıyor” dedi.

Askerin kan desteğinden vaz geçilmesinde yurttaşların kan bağışı konusundaki duyarlılığının artmasının da etkili olduğuna işaret eden Prof. Bulut, “Yurttaşlarımız kan verme konusunda duyarlılık oluşturduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden kan almaya da gerek kalmamıştı. Yeterli sayıda donör vardı. Bir de ihtiyaçtan fazla kan alındığında da bunun da getirdiği bir ekonomik yük oluyor. Torbalama, bunların tetkiklerinin yapılması gibi. Ama en azından 20-21 günlük kan stoku Kızılay için, Türkiye için, hastaneler için kritik önem taşımaktadır” dedi.

“CAN GERİ GELMEZ”

Prof. Bulut, askerin devreden çıkması, halkın da Kızılay Başkanına tepki göstermesi nedeniyle Kızılay’ın elinde ülke ihtiyacını en fazla 2-3 gün karşılayacak düzeyde kan stoku kaldığına işaret ederken, halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Bulut, “Kan bağışlarının yapılmaması halinde can kayıpları yaşama riskimiz var. Trafik kazaları ve ameliyatlar için de düzenli kan gerekiyor. Kan yetersizliğinde bazı ameliyatlarda aksama oluyor. Bu dönemde duyarlı olmak şart. Kızılay’ın bu yönetimi gider, başka yönetim gelir. Ama can gidince gelmez. Bu bizim yakınlarımız da olabilir. Yakınlarımızı da kaybedebiliriz” uyarasında bulundu.

Prof. Bulut, kan vermenin insan sağlığı açısından zararlı değil, aksine yararlı olduğuna da dikkat çekti.