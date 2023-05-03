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3 Mayıs 2023
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Asker eğlencesinde ilginç kavga: 8 gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Karaman’da Topucak Mahallesi’nde Adem T., vatani görevini yapmak için askeri birliğine gitmeden önce arkadaşlarını ve yakınlarını davet edip, evlerinin bulunduğu sokaktaki boş arazide eğlence düzenledi.

Müzik eşliğinde oynayan gençler arasında iddiaya göre ‘düzgün oynamama’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga, yaklaşık 50 polisin müdahalesiyle sona erdi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu hafif yaralananlar ise sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi.

Polis, olaya karıştığı öne sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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