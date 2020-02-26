Asker uğurlayan töreni faciaya yol açıyordu!

Şişli’de bir grup genç arkadaşlarının askere uğurlamak için akşam saatlerinde araçları ile toplandı.

Grup, Kurtuluş Caddesi ve ara sokaklarda konvoy oluşturup meşale yaktı. Kurtuluş Caddesi’ne gelen grup yolu araç trafiğine kapatıp yüksek sesle müzik dinleyip korna çaldı, meşale yaktı.

Asker uğurlama konvoyunda bazı kişiler canlarını hiçe sayarak seyir halindeki araçlardan sarkarak trafiği de tehlikeye soktu. Cadde ve ara sokaklarda konvoy oluşturan gençler daha sonra dağıldı. DHA

İLGİLİ HABER Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi! O magandalar yakalandı İLGİLİ HABER Asker uğurlama eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler