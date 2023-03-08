Askeri alana bu kez benzin istasyonu yapılacak

Kartal Soğanlık Yeni Mahalle’de yaklaşık 6 bin metrekarelik hazine arazisinin imar planları değiştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan plan değişikliği itirazlar için 8 Mart itibariyle askıya çıkarıldı. Hazine arazisi, yürürlükteki mevcut planlarda “askeri alan” fonksiyonundaydı.

Plan değişikliği ile parsele “akaryakıt ve servis alanı” fonksiyonu verildi. Parsele; emsal 0.50, yükseklik 6.50 metre yapılaşma koşullarında benzin istasyonu inşa edilecek. Plan açıklama raporunda alanın kuzeyinden D-100 karayolunun geçtiği ve en yakın akaryakıt istasyonunun 1.65 km uzaklıkta olduğu kaydedildi.

LOJMAN BİNALARI VAR

Cevizli Jandarma Lojmanları’nın bir kısmının yer aldığı parselin yanında Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı bulunuyor. Hazine arazisi, tapu kaydında da “tarla” niteliğine sahip. Raporda “Yapılacak çalışma kadastro verilerine uygun olacak şekilde kamu yararı ve şehircilik ilke ve kararlarına uygun, düzenli ve sağlıklı gelişmeyi destekleyici bir imar planı çalışması olacaktır” denildi.