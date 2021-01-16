Askeri arazinin pazarlığı AKP’li üyeyle yapılmış!

İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin başlattığı AKP dönemine ilişkin soruşturma dosyaları içinde dikkat çeken bir arazi alışverişi yer aldı. İBB Teftiş Kurulu’nun rapora göre; 15 Nisan 2016 tarihli belediye meclisinin kararıyla Mahmutbey’de şahıs mülkiyetindeki 22 bin metrekarelik askeri alan, İBB tarafından belediye çalışmalarında kullanılmak üzere 41 milyon 234 bin TL’ye satın alındı.

PAZARLIK USULÜ ALINDI

CHP’nin itiraz ettiği satın alma işlemi, taşınmazın sahiplerinin vekili ile İBB arasındaki pazarlık sonucu gerçekleştirildi. Teftiş Kurulu, arazi sahiplerinin vekilinin 2009-2013 arasında AKP’den İBB ve Sancaktepe Belediyesi Meclis üyeliği yapan, aynı zamanda eski AKP Maltepe İlçe Başkanı olan avukat Kamil Barkır olduğunu belirledi. Raporda, arazinin imar planlarında “askeri stratejik alan” olduğu, bu haliyle herhangi bir belediye hizmetinde kullanılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

İBB, alım sürecinde birilerine özel çıkar sağlanarak kamu zararı oluşup oluşmadığının belirlenmesi için konunun araştırılmasına karar verdi. Dosyaya İçişleri Bakanlığı el koydu. İddialar şimdi bakanlık müfettişleri tarafından incelenerek karara bağlanacak.