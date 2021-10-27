Askeri darbe sonrasında Sudan’da grev çağrısı

Sudan’da hafta başında gerçekleşen darbenin ardından iş sendikaları sivil itaatsizlik çağrısında bulunurken kamu petrol şirketi Sudapet çalışanları da bu harekette yer alacaklarını açıkladı. Doktorlar da greve katılacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Başkent Hartum’da bazı mahalle komiteleri Cumartesi günü “milyonların yürüyüşü” adını verdikleri bir yürüyüş düzenleneceğini açıkladı.

Yönetime el koyan General Abdülfettah el-Burhan, ordunun hükümeti lağvetme sebebinin iç savaşı önlemek olduğunu belirterek, siyasetçileri silahlı kuvvetlere karşı kışkırtma yapmakla suçlamıştı.

Pazartesi günü iktidarı devraldığını açıkladıktan sonra ilk basın açıklamasını dün yapan Burhan, darbeyi desteklemesi için kendisine baskı yapılan ve göz altına alınıp bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtilen devrik başbakan Abdalla Hamdok’un evinde tutulduğunu ve güvende olduğunu ifade etmişti.

Yine dün Reuters’a bilgi veren bir kaynak Hamdok ve eşinin kendi evlerinde olduğunu ve yüksek güvenlik önlemleri ile korunduklarını söyledi. Aile kaynakları Hamdok ya da eşine telefon ile ulaşamadıklarını söyledi.

Darbeden sonra başlayan protesto gösterilerinde şimdiye kadar yedi kişinin hayatını kaybettiği 140 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Eski devlet başkanı Ömer el-Beşir’in Nisan 2019’da halk ayaklanmasıyla iktidardan indirilmesinden sonra Sudan ordu ve siviller arasında kurulan kırılgan iktidar paylaşımına dayanan hükümet tarafından yönetiliyordu.

Yönetime el koyan hükümet konseyinin başındaki isim Burhan ülke çapında olağanüstü hal ilan ederken, ülkeyi yöneten geçiş hükümetinin lağvedildiğini açıklamıştı.

Bir diplomatik kaynak, aralarında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Fransa’nın da bulunduğu 12 ülkenin büyükelçileri tarafından askeri yönetimin reddedildiğini ifade etti.

TÜRKİYE DE DİRENİŞE DESTEK VERDİ

Darbeye karşı direnişi desteklediği ifade edilen büyükelçi bildirisine Türkiye, Belçika, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) kurumları, Çin, Güney Afrika, Katar, Kuveyt, İsveç ve Kanada elçileri de destek verdi.

Sudan‘daki durum dünkü BM Güvenlik Konseyi toplantısında ele alındı ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sudan sivil havacılık kurumunun başındaki isim Reuters’a yaptığı açıklamada ordunun yönetime el koymasının ardından kapatılan Hartum havalimanının bugün 1700’de yeniden uçuşlara açılacağını açıkladı.

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