Askeri darbe sonrasında ülkede panik ve kaos

Kuzeydoğu Afrika ülkesi Sudan’da dün gerçekleşen askeri darbe sonrasında ülkede kaos, belirsizlik ve endişe yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

ABD’nin “terör destek veren isimler” arasında gösterdiği Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in 2019 yılında devrilmesinden sonra hassas bir terazide olan Sudan’dan dün gerçekleşen askeri darbe ülkeyi kaosa sürükledi.

Dün ordunun yönetime el koyması ve başta Başbakan Abdullah Hamdok olmak üzere birçok kabine üyesini gözaltına almasının ardından ülkede panik ve endişe devam ediyor. Ordunun yönetimi ele geçirmesinden sonra dün göstericiler sokağa çıkarken askerler ile protestocular arasında yaşanan çatışmalarda ilk belirlemelere göre en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Hartum ve Nil Nehri’nin karşısındaki ikiz şehri Omdurman’da yaşam durma noktasına geldi. Reuters haber ajansı şehirlerde yolların ya ordu tarafından ya da göstericiler tarafından kapatıldığını aktarırken birçok mağazanın kapandığı ve telefon şebekelerinin de çekmediğini aktardı.



Sudan’da insanların ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturduğu da belirtildi. Camilerden genel grev çağrısı gelirken darbeyi gerçekleştiren Genral Abdülfettah el-Burhan, asker ve sivillerden oluşan konseyi ve hükümeti lağvederken dün yaptığı açıklamada 2023 yılının Temmuz ayındaki seçime kadar yönetimi devraldıklarını duyurdu.

Reuters’a konuşan 50’li yaşlardaki bir adam, “Bu krizin faturasını biz ödüyoruz. Çalışamıyoruz, ekmek bulamıyoruz, telefon şebekesi çekmiyor ve paramız yok” dedi.

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