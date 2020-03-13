Askeri facianın hesabı sorulmayacak mı?





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor. Komşu ülkede 34 askerimiz Rusya'nın saldırısı sonucu şehit oldu. Askeri uzmanlar hava desteği olmadan kara güçlerini dar bir noktaya sokmanın çok yanlış olduğunu söylüyor. Açıkçası 34 şehidimiz tamamen ağır bir askeri ihmal, aymazlık ya da bilgisizlik kurbanı oldular. Peki bunun hesabı sorulmayacak mı? Şu ana kadar bu yönde hiçbir haber almadık. bu operasyonu planlayan, yürüten ve elbette emri verenlerle ilgili bir işlem yapılmayacak mı? Rusya'nın saldırıdan önce Türk komutanlara 7 kez "bu bölgede askeriniz var mı?" diye sordukları ve her seferinde "hayır" cevabı aldıkları doğru mu? Rusya'nın saldırıya cesaret edemeyeceği mi düşünüldü de bu kadar rahat davranıldı. Bu soruların cevabını öğrenmek hepimizin hakkıdır.