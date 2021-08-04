Askeri kamuflajlı Afganlar için karar verildi

İstanbul’da Kurban Bayramı tatilinde Zeytinburnu sahilinde görüntülenen üzerlerinde askeri kamuflaj bulunan Afganlarla ilgili polisin yaptığı çalışmada 9 kaçak göçmen yakalandı. Herhangi bir terör örgütü ile bağlantıları tespit edilmeyen göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

HABIP ATAM

Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, üzerinde askeri kamuflaj bulunan yabancı uyruk bir grubun görüntüsü merak konusu oldu. Tepkilere de sebep olan görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Afgan kökenli oldukları anlaşılan askeri kamuflajlı gruptaki 9 ismi yakaladı.

TERÖR KAYITLARINA BAKILDI

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde yakalanan Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve 21 yaşındaki H.O.’nun terör kayıtlarına bakıldı. Şüphelileri terör örgütü bağlantısı tespit edilemedi. Kaçak yollarla ülkemize geldikleri öne sürülen 9 Afgan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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