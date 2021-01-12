Askeri Liderler: ‘‘Anayasa’yı Savunma Bağlılığımız Sürüyor’’ 

ABD’de ordunun farklı birimlerinin komutanları ortak bir mesajla askeri personele hitap etti. Açıklamada geçen hafta Kongre’de meydana gelen şiddet olaylarının Amerika’nın Anayasal süreçlerine bir saldırı olduğu ve yasalara aykırı olduğu belirtildi.

Ortak açıklama Kongre binasına Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen saldırıdan bir hafta sonra geldi. Kongre önünde toplanan kalabalık gruptan bazı kişiler, polis engelini aşarak binaya girmiş ve 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı Temsilciler Meclisi oturumunu engellemek istemişti. Kongre civarı ve Kongre binasında yaşanan olaylarda bir polis ve dört gösterici hayatını kaybetmişti.

Yedi general ve bir Amiral tarafından yapılan açıklamada ‘‘Başkent Washington’da 6 Ocak 2021 tarihinde yaşanan şiddet içeren ayaklanma, ABD Kongresi’ne ve Anayasal sürece yönelik doğrudan bir saldırıydı’’ denildi. Açıklamada ayrıca ordunun Anayasa’yı korumaya ve savunmaya bağlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Reuters haber ajansının ulaştığı metinde, ‘‘İfade özgürlüğü ve toplanma hakkı hiç kimseye şiddet uygulama, isyana teşvik ve ayaklanma hakkını tanımaz’’ ifadeleri yer aldı, ‘‘Anayasal süreçleri engellemeye yönelik eylemler geleneklerimize, değerlerimize, yeminimize ve yasalara aykırıdır’’ denildi.

Genel Kurmay Başkanı Mark Milley’den ise geçen hafta yaşanan olaylarla ilgili henüz yorum gelmedi.

Haziran ayında Milley, başkentte polisin ve Ulusal Muhafızlar’ın gözyaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ettiği gösteriler sırasında Başkan Donald Trump’la birlikte Beyaz Saray yakınındaki kiliseye yürümüştü.

ABD ordusu tarafından Reuters haber ajansına yapılan açıklamada ordunun FBI ile birlikte saldırganlar arasında halen görevdeki ordu mensuplarının olup olmadığının anlaşılması için çalışıldığı belirtildi. Ayrıca ordu Gizli Servis’le de başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak Demokrat Joe Biden’ın yemin törenine katılacak Ulusal Muhafızların daha fazla güvenlik kontrolundan geçirilmesi gerekliliğini değerlendirdiğini belirtti.