Askeri Şura’da büyük hesaplaşma





Askeri Şurada yeni komuta heyeti de ortaya çıkacak. Kimilerinin beklentisi Ümit Güner'in genelkurmay başkanı olmasıydı. ancak mevcut komutan Yaşar Güler'in 18 günle yaş haddinden emekli olmaktan kurtulduğu biliniyor,. Bu durumda genelkurmay başkanı değişikliği olmayacak büyük ihtimalle ve Hulusi Akar'la arasının hiç de iyi olmadığı söylenen Ümit Güner emekli olacak. Erdoğan'ın artık yönetimde ne kadar güçlü olduğu sorularının olduğu bir ortamda asker bürokrasinin yeni şekillenmesi bana göre çok önemlidir.

Suriye'de iki şehidimiz var ve bunun üzerine sosyal medyada Suriye'den Türkiye'ye gelenlere yönelik çok büyük bir tepki seli oluştu. Bu tehlikeli bir gelişmedir. Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

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