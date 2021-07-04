Askeri uçak düştü: 85 insan taşıyordu

Filipinler’de korkunç bir olay yaşandı… Filipinler Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı açıklamaya göre 92 kişinin olduğu askeri uçak Sulu bölgesinde düştü.

Fransız AFP haber ajansına konuşan General Cirilito Sobejana, “Enkazdan şimdiye kadar 40 kişi kurtarıldı. Uçak Sulu bölgesindeki Jolo Adası’na iniş yaparken düştü” ifadesini kullandı.

Öte yandan Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, C-130 tipi uçakta 3 pilot, 5 mürettebat ile birlikte 92 kişi olduğunu söyledi. New York Times, Filipinli yetkililere dayandırdığı haberinde ise uçakta en az 17 insanın yaşamını yitirdiğini aktardı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

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