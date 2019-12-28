Askerimizin kanının Libya’nın çöllerinde dökülmesine karşıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye “Evet” demeyeceklerini belirtti, “Libya’da ne işimiz var?” diye sordu. Hem Kanal İstanbul hem de Ankara’daki TOGO Kuleleri’yle ilgili tartışmaları değerlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda şunları söyledi:

‘TEZKEREYE EVET DEMEYİZ’

TEZKEREYE ‘HAYIR OYU: Libya’ya İhvan kardeşliği için gidiliyor. Gerek Suriye, gerek Libya açısından izlenen dış politika Türkiye’ye yarar değil zarar getirecektir. Libya tezkeresinin TBMM’de oylanması sırasında askerimizin Libya’ya gönderilmesine “Evet” demeyeceğiz. Askerimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesini istemiyoruz.

TARİH BİLGİSİ DE YOK: Erdoğan, Libya’ya asker gönderme gerekçesini anlatırken, “Gazi Mustafa Kemal de Libya’ya gitti” diyor. Bu kadar tarih bilgisinden yoksun bir cumhurbaşkanını ilk kez görüyorum. Libya o zaman Osmanlı toprağıydı. Osmanlı subayı olarak o toprağı korumak için gitti.

‘YAZIKTIR, GÜNAHTIR…’

AMAÇ BARIŞ OLMALI: Vatan savunmasına ‘Evet’, o konuda hepimiz canımızı vermeye hazırız. Askerlerimizin şehit olmasını, kanlarının Libya çöllerine akmasını doğru bulmuyorum, kabul etmiyorum. Yazıktır günahtır bu memlekete. Vicdanı olan herkes bunu görmeli, tartmalı. Hangi gerekçe ile gidiyor? Hangi avantajlar sağlanacak Türkiye’ye? Türkiye, Libya’ya savaşmak için değil, Libya’daki tarafları barıştırmak, bölgeye barışı getirmek için gitmeli. İki tarafla da konuşmalı. Böyle bir rol üstlenmeli.

TANK PALET’İ UNUTTURMAYIZ: Tank Palet Fabrikası’nın Katarlılara verilmesi de Silahlı Kuvvetlere ihanettir. Bunu hiç unutturmayacağız. Erdoğan beni mahkemeye verdi. Kendisine teşekkür ederim. Davada sözleşmeleri, protokolleri isteyeceğiz.

Kanal İstanbul’u hangi para ile yapacaklar? YAPILACAĞINA İNANMIYORUM: Kanal İstanbul tamamen gündemi değiştirmeye yönelik. Ben yapılacağına inanmıyorum. Hangi para ile yapacaklar? Katarlılara güveniyorlar. Onlar gelip yapacaklar. CHP iktidar olduğunda bu kanalın yapımına kim talip olduysa beş kuruş ödenmeyecek. Herkes şapkasını önüne ona göre koysun. İstanbul’u yok etme projesi. EKREM BEY’İ DİNLESİN: Kanal İstanbul Projesi’ne herkes karşı çıkmalı. Erdoğan, ‘Bizi ikna etsinler’ demiş. Randevu vereceksiniz, Ekrem Bey gelip nasıl bir felaket projesi olduğunu anlatır. Aklı olan herkes bunun doğru olmadığını kabul ediyor. Kanal tartışması ile mutfakta yangını, askeri ücreti unutturmaya çalışıyorlar.