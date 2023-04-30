Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 45 yaralı 

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi. Yaralı 44 asker ve sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)