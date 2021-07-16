Askerlik yerleri açıklandı: Temmuz, Ağustos, Eylül askerlik yerleri belli oldu

Gelecek celp döneminde askere gidecek birçok vatandaş vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor ve askerlik yerleri bugün açıklandı. Asker adayları askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Ağustos 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

“Temmuz, Ağustos, Eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş / erlerin sınıflandırma sonuçları e devlet ve AS. Ş. BŞK.lıklarından açıklanmıştır.”

E DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür