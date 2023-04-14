Aslan’dan gol şov | Galatasaray – Kayserispor maç sonucu: 6-0

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Başakşehir’e yenilip turnuvadan elendikten sonra Süper Lig’de haftayı BAY geçen Galatasaray, bu akşamki Kayserispor mücadelesiyle yarışa geri döndü. Okan Buruk’un öğrencileri taraftarının önünde coşkulu bir oyun oynayarak ligin en dirençli takımlarından biri olan Kayserispor’u 6-0’lık skorla yendi.

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İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bu maçla birlikte Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 14 maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 12 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 mücadele de berabere sona erdi. Aslan, topladığı 37 puanla bu alanda da zirvede yer aldı. Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu’nda 13 maçtır da kaybetmeyerek dikkat çeken bir performansa imza attı. Sarı-Kırmızılılar, evinde en son 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi.

GALATASARAY ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da hafta boyunca tüm planlarını farklı bir zafer üzerine kurguladı ve sahada bunun da meyvelerini topladı. Galatasaray, ligdeki son 3 Kayserispor mücadelesinden 1 beraberlik, 2 de mağlubiyetle ayrılmıştı ancak Cim Bom bu şanssızlığını elde ettiği farklı skorla kırmış oldu.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Icardi (3), Rashica ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kayserispor’da ise Majid Hosseini 45+10. dakikada penaltıya sebebiyet vermesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 66’ya çıkarttı. Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

MERTENS UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

İlk tehlikeli atak Galatasaray’dan geldi. 13. dakikada rakip yarı sahaya ara paslarla gelen Sarı Kırmızılılar’da Dries Mertens, kaleyi tam cepheden gören yerden şutunu kullandı. Top yandan auta gitti. Bu atağın 2 dakika sonrasında Galataray yine kaleyi uzaktan denedi. Bu kez Kerem Aktürkoğlu sağ çarprazdan kaleyi denedi. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit hata yapmadı ve topun sahibi oldu.

ICARDI SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray 18. dakikada yıldız golcüsü Mauro Icardi ile maçta 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu’nun savunma arkasına gönderdiği harika topu Icardi çok iyi taşıdı. Karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Arjantinli futbolcu bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti.

GALATASARAY BASKISI YİNE SONUÇ VERDİ

Maça oldukça baskılı bir şekilde başlayan Galatasaray bunun meyvesini bir golle daha aldı. Sarı Kırmızılı ekip taraftarının da büyük desteği ile 23. dakikada skoru 2-0’a getiren golü Rashica ile buldu. Savunma arkasına atılan topu Rashica iyi taşıdı. Çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen isim oldu. Kosovalı futbolcu ilk golde Icardi’ye de asist yapmıştı.

HIZLI ATAĞI THIAM BİTİREMEDİ

Galatasaray yarı sahasını hızlı geçen Kayserispor’da 3’e 3 pozisyondan yararlanamayan isim Mame Thiam oldu. Cardoso’dan aldığı topta sol çarprazdan kaleyi deneyen tecrübeli futbolcunun şutu Muslera’da kaldı. Deplasman ekibi böylece etkili olabileceği bir ataktan faydalanamadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, BİLAL’İ GEÇEMEDİ

Dakikalar 37’yi gösterdiğinde Galatasaray rakipten kaptığı topta ani atağa kalktı. Icardi’nin pasında Kerem, kaleye sert bir şut çıkardı. Kaleci Bilal gole izin vermedi. Kayserispor orta sahasında kaptırılan tüm toplar Galatasaray’ın etkili atağına dönüştü.

PENALTI VE ICARDI FARKI ARTTIRDI

Galatasaray mücadelenin 39. dakikasında penaltı kazandı. Sarı Kırmızılılar’da Kerem Aktürkoğlu sağdan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonun VAR incelemesinin ardından hakem penaltının kullanılacağını belirtti. İlk golün sahibi Icardi topu penaltıdan ağlara göndererek skoru 3-0’a getirdi. Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray’ın hem en çok gol atan hem de en çok asist yapan futbolcusu oldu.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

45+6. dakikada Galatasaray bir kez daha penaltı bekledi. Sacha Boey’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Torreira Kayserispor yarı sahasında Hosseini’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem ilk pozisyonda Uruguaylı futbolcunu faul yaptığını belirtti ama Galatasaraylı futbolcular pozisyonun penaltı olduğu yönünde hakeme itirazda bulundular.

PENALTI VE KIRMIZI KART

VAR pozisyonu izledikten sonra Mustafa Kürşad Filiz pozisyonu izlemeye gitti. Hakem penaltı noktasını gösterdi ve Kayserispor’da Majid Hosseini, 45+9. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

ICARDI’DEN HAT-TRİCK

Penaltı vuruşunda kaleci Bilal’den dönen topu ağlara gönderen Mauro Icardi kendisinin 3. takımının 4. golünü attı. Bu golle yıldız futbolcu maçta hat-trick yaptı ve tribünleri coşturdu.

KAYSERİSPOR’UN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra Kayserisporlu futbolcular hakemin etrafında yoğun itirazda bulundular. Mame Thiam tam ceza sahasına girmek üzereyken arkadan Nelsson müdahalesi sonrası yerde kaldı. Kayseri cephesi bariz gol şansından dolayı kırmızı kart beklentisinde olduklarını hakeme ilettiler. Mustafa Kürşad Filiz VAR ile görüşmesinin ardından pozisyonun temiz olduğunu belirtti. Böylece Galatasaray devre arasına 4-0’lık üstünlükle girmiş oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU BU KEZ FRİRKTEN AVLADI

Maçın ilk yarısında olduğu gibi 2. yarısında da hızlı bir şekilde oyunun hakimi olan Galatasaray 59. dakikada skoru 5-0’a getiren golü buldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

ZANIOLO OYUNA GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

Oyuna sonradan dahil olan Zaniolo yine iç sahada golünü atmayı başardı. 71. dakikada Rashica’nın yerine oyuna giren yıldız futbolcu skoru 6-0’a getiren golü kaydetti. Savunma arkasına atılan topu çok iyi kontrol eden Zaniolo, çaprazdan çok sert vurdu. Kalecinin kapattığı köşeden topu ağlarla buluşturdu.

Aslan’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de çıktığı ilk iki iç saha maçında da gol atmayı başarmıştı. İlk olarak Kasımpaşa karşısında fileleri havalandıran, son olarak da Adana Demir maçında penaltıdan fileleri havalandıran genç yetenek, Kayserispor’a karşı taraftarının önünde de 3’te 3 yapma başarısı gösterdi. Sarı-Kırmızılı formayla iç sahadaki ilk 3 maçında da gol atan son oyuncu; Şubat 2021’de Mostafa Mohamed olmuştu.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatarasay sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

MAÇIN 11’LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.