Aslantuğ: Yarınlar için artık daha fazla gecikmeyelim

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1’inci sıra milletvekili adayı ünlü sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Aslantuğ, Gökova semt pazaryeri ziyaretinin ardından Fethiye ilçe örgütünün seçim bürosu açılışına katıldı.

“EVLATLARIMIZIN YARINLARI İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Fethiyeli yurttaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Aslantuğ açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Evlatlarımızın yarınları için, bu toprakların yarınlarında hak edeceği sosyal devleti çok daha güçlü yapmak için yola çıktık. Çok daha derinlikli inşa etmek için; hak ve özgürlükleri, kültür ve sanat ikliminden bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklere yaygınlaştırmak için yola çıktık.

*Doğanın birlikte yaşadığımız ve doğayı birlikte paylaştığımız canlılar da dahil olmak üzere insana emanetini kutsal ve değerli bilen bir anlayış için bir aradayız.

*Yarınlar için artık daha fazla gecikmeyelim. Birçok arkadaşımızla çok derinlikli duygularla burada bir aradayız.

*Heyecanımız diri, selamlarımız diri. Hem Muğla’da hem de ülkenin her yerinde dalga dalga büyüyen bir heyecan var.