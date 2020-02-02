Aslı Bekiroğlu kaç yaşında ve nereli? Aslı Bekiroğlu kimdir?

Sosyal medya sayesinde ilk kez tanınmaya başlayan Aslı Bekiroğlu ardından televizyon ve sinemada rol almaya başladı. Aslı Bekiroğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde. Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler… İşte Aslı Bekrioğlu’nun merak edilenleri…

Aslı Bekiroğlu son olarak Benim Tatlı Yalanım ve Jet Sosyete dizilerinde rol aldı. Oyunculuğa ilk adımını Adı Mutluluk dizisi ile atan Aslı Bekiroğlu 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Peki Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Aslı Bekiroğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)