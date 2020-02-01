Aslı Bekiroğlu’nun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa adım atan Aslı Bekiroğlu’nun müstehcen fotoğrafları ve videolarının internete sızdığı iddiası, bugün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Oyuncu Aslı Bekiroğlu konuyla ilgili açıklama yapmazken, Instagram hesabını yorumlara kapattı.

Jet Sosyete isimli dizide ‘Melike’ karakterine hayat veren oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisinin müstehcen fotoğrafları ve videoları sosyal medyaya sızdırıldı. Paylaşılan fotoğraflarda Bekiroğlu ve sevgilisinin bir çok çıplak görüntüsü bulunduğu iddia edildi.

HESABI MI HACKLENDİ?

İddiaya göre, yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da bulunduğu konuşuluyor. Çıkan bu iddiaların ardından Aslı Bekiroğlu’nun nasıl bir açıklamaya yapacağı ise merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun iPhone’da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği de konuşulan diğer iddialar arasında yer alıyor.

ASLI BEKİROĞLU’NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR HANGİLERİ?



2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)