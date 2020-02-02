Aslı Bekiroğlu’nun hesabı mı hacklendi? İşte Aslı Bekiroğlu’nun açıklamaları!

Günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri Aslı Bekiroğlu’nun çıplak fotoğraflarının internete sızması oldu. Sosyal medya ile tanınan ‘Jet Sosyete’ ve ‘Benim Tatlı Yalanım’ gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun müstehcen fotoğraflarının internete sızması sonrası oyuncu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Aslı Bekiroğlu’nun hesabı mı hacklendi? İşte tüm detaylar…

Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğrafların internete sızması sonrası oyuncu konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Bir çok dizide yer alan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun fotoğraflarının internete sızması sonrası akıllara hesabı hacklendi mi sorusunu getirdi. Bu gelişmelerin ardından Aslı Bekiroğlu yaptığı açıklamada hukuki işlemleri başlattığını dile getirdi. İşte Aslı Bekiroğlu’nun açıklamaları.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Aslı Bekiroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istedi.

HESABI HACKLENDİ Mİ?

İddiaya göre, yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da bulunduğu konuşuluyor. Ünlü oyuncunun iPhone’da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği de konuşulan diğer iddialar arasında yer alıyor.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

ASLI BEKİROĞLU’NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR HANGİLERİ?



2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)