ASLI ÖYMEN İLE SANAT, YAŞAM, İNSAN





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Yeni bir kültür sanat programı; "Aslı Öymen ile Sanat, Yaşam, İnsan" sizlerle farklı sanat dallarının insan ve yaşamla ilişkisini inceleyecek! Bu bölümde sizleri Aksaray'a Aşıklı Höyük kazısına götürüyor. Burası Orta Anadolu'nun ilk yerleşik bölgesi! Burada neler var? Ne zaman yerleşim yeri olmuş? Neden tercih edilmiş? Hepsi ve daha fazlası Aslı Öymen ile Sanat, Yaşam, İnsan programında cevap buluyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir