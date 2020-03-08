Aslıhan Doğan Turan hamileliği boyunca 1-2 kilo aldı

İkinci bebeğine beş aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Şimdiye dek bir kilo alan Aslıhan Doğan Turan, 45 kilodan 46’ya çıktı! Turan bu görüntüsüyle şaşırttı.

Yalnız başına alışveriş turuna çıkan Doğan, kendisini görüntüleyen muhabirler ile sohbet etti.

İkinci çocuğuna hamile olan Doğan, “Hastaneye gitmedim, alışveriş için geldim” dedi. Hamileliği boyunca pek fazla kilo almayan Doğan, “1-2 kilo aldım, çünkü bol bol spor yapıyorum. Özellikle pilates yapıyorum, o yüzden formumu koruyorum” dedi. Aslıhan Doğan Turan’ın, hamilelikte 5. ayını dolduğu öğrenildi.