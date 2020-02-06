Aslıhan Doğan Turan kimdir? Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan kimin kızı?

Magazin dünyanın yakından tanıdığı Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde doğdu. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan, oğlunun adının Asil Aslan olacağını açıkladı. Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan kimdir? Aslıhan Doğan aslen nereli ve kaç yaşında? İşte iş insanı Sabri Doğan’ın kızı olan Aslıhan Doğan’ın hayatı…

Uzun yıllardır futbolcu Arda Turan ile birliktelik yaşayan ve bu yıl ikinci çocuklarını dünyaya getirmeye hazırlanan Aslıhan Doğan kimdir merak ediliyor. Aslıhan Doğan aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte, Aslınan Doğan’ın hayatı…

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde doğdu. Arda Turan’ın Berkay ile yaşadığı kavgasının ardından ve gerçekleştirdiği doğum ile tekrar magazin dünyasında gündem haline gelen Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan’ın kızı olarak da tanınıyor. Hakkındaki gelişmelerle birlikte magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Doğan, 11 Mart 2018 tarihi itibariyle uzun bir süredir birlikte olduğu milli futbolcu Arda Turan ile bu yıl evlendi.

Yakın zamanda doğum yapan Aslıhan Doğan, şu anki dönemde Başakşehirspor’da forma giyen Arda Turan ile Arda Hamza Turan’ı kucağına aldı. Fiziksel olarak kahverengi gözlere ve siyah saçlara sahip olan Aslıhan Doğan, yay burcu.

ASLIHAN DOĞAN TURAN INSTAGRAM

ASLIHAN DOĞAN’IN 264 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyada aktif olmayan Aslıhan Doğan Turan’ın, kişisel İnstagram sayfasında sadece 34 paylaşımı bulunuyor. 250 bini aşkın takipçisi olan Aslıhan Doğan Twitter ise kullanmıyor.