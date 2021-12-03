Aslıhan Gürbüz: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var!

‘Muhteşem Yüzyıl: Kösem’, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ gibi dizilerle yıldızı parlayan ve son olarak ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz’ün başı bir tacizciyle dertte.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, arkadaşlarını hack’leyerek kendisine ulaşmaya çalışan kişiye sosyal medyadan isyan etti.

Instagram hesabından açıklama yapan Gürbüz, “Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack’leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?” ifadelerini kullandı.

“BİZ SUSMAYACAĞIZ, SİZ ADAM OLACAKSINIZ!”

Ege’ye yerleşip çiftlik hayatı yaşayan oyuncu, daha önce de taciz mesajını ifşa etmişti. Gürbüz, D.A.’nın çirkin mesajını sosyal medya hesabından yayınlayıp, “Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!” demişti.

İfşalandığını gördüğünde, “Dikkat çekmek için yazdım” diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, “Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil” diye yanıt vermişti.

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