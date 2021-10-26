Aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı. Aspirde uygulanan gümrük vergisi yüzde 1.5-23.4 aralığında iken ham yağda yüzde sıfır ve 22.5 aralığında, ayçiçek tohumu yağı ithalatında ise sıfır ve yüzde 10 olarak uygulanıyordu.

Aspir ithalatında, ithalatın yapıldığı ülkeye göre sıfır, yüzde 1.5 ve yüzde 23.4 olarak uygulanan gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, ithalat rejimi kararı eki listelerde 12. fasılda 1207 sayılı gümrük tarife istatistik pozisyonuna bir dip not eklendi. Eklenen dip nota göre aspir ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık’a kadar sıfır olarak uygulanacak.

HAM YAĞDA YÜZDE 22.5 UYGULANIYORDU

Aynı kararla, ayçiçek tohumu yağı ile teknik ve sınai amaçla kullanılan ham yağ ithalatında gümrük vergisinin yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu ürünlerden ham yağın ithalatında sıfır ve yüzde 22.5 olarak, ayçiçek tohumu yağı ithalatında ise sıfır ve yüzde 10 olarak ithalatın yapıldığı ülkelere göre değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanıyordu. (REUTERS)



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