‘Asrın projesi’ndeki arıza 499 milyona mal oldu

Mersin Anamur’dan KKTC’ye götürülen ‘su projesindeki’ boru arızası giderildi ve 9 ay sonra adaya yeniden su verilmeye başlandı. Projenin deniz geçiş hattının inşası 630 milyon liraya ihale edilmişti. 2 boruda patlama meydana gelmesi nedeniyle oluşan arızanın maliyeti ise 499 milyon lira oldu. 2 borunun arızalanmasından sonra ‘yedek boru niye yok’ eleştirileri gündeme gelmişti.

YEDEĞİN FAYDASI YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şöyle dedi: “Her bir borunun üretim süresi 3.5-4 gündür. Bu boruların çok sayıda temin edilerek, yedeklenmesinin, onarım için pratik bir faydası bulunmamaktadır. 500 metre uzunluğunda olan ve güneş ışınlarına maruz bırakılmadan deniz dibine batırılmak suretiyle saklanması gereken bu boruların özelliklerini uzun süre koruması beklenilmemelidir. Olabilecek bir arızada, boruların yeni olarak üretilmesi mühendislik açısından daha doğrudur.”

2015’TE HİZMETE ALINDI

2015’te açılışı yapılan KKTC’ye deniz altından su götürme projesinde 10 Ocak 2020’de arıza meydana geldi. 500’er metrelik 2 ayrı boru patladı ve deniz üzerine çıktı. Arızanın giderilmesi için tam 5 ayrı gemiyle 9 aylık çalışma yürütüldü. Yeni boruların yerleştirilmesinde kullanılan gemiler yurtdışından getirildi ve günlük kiralama yapıldı.