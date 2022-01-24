Assange, ABD’ye iade kararına itiraz edebilecek

İngiltere’de hapis yatan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinde yeni bir karar geldi.

Sozcu.com.tr

İngiltere’de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazda bulunmasına izin verdi.

İngiltere yargısı, geçen yıl ABD hapishanelerinde intihar edebileceği gerekçesiyle Assange’ın bu ülkeye iade edilemeyeceğine hükmetmişti. Ancak ABD, Assange’ın iadesi için İngiltere Yüksek Mahkemesi’nde açtığı davayı geçen ay kazanmıştı.

Assange’ın avukatlarının kararı temyize götürmek için yaptığı başvuru kabul edildi.

ABD’nin başta Afganistan ve Irak olmak üzere dünya çapında yol açtığı şiddeti ifşa eden WikiLeaks’in kurucusu Assange’ın ABD’ye iade edilirse 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği söyleniyor.

ABD yönetimi ise Assange’ın en fazla 6 yıl hapis cezası alacağı yönünde güvence vermişti.

6 yıl Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde yaşayan 50 yaşındaki Assange, 2019’dan bu yana İngiltere’de cezaevinde bulunuyor.

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