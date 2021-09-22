Assos’un son hali böyle görüntülendi: “Islah değil, katliam!”

Çanakkale’de bulunan tarihi Assos Antik Kenti’nde ihaleyi kazanan firmanın iş makinalarıyla başlatılan kaya ıslahı çalışmasından son görüntüler endişeye sevk etti. Çevreciler, tarihi sit alanlarının tahrip edildiğini öne sürdü. KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, “Assos Antik Kenti artık eski Assos değil…Islah değil, katliam!” diyerek projenin bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Mert ÖZ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki tarihi Assos Antik Kenti, yola ve tesislerin üstüne kayaların düşmesi nedeniyle AFAD’ın hazırladığı rapor doğrultusunda ziyarete kapatılmış, Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart 2021’de “Ayvacık İlçesi Assos Kaya Islahı Yapım İşi” ihale edilmişti.

Ulaşıma kapatılan tarihi kente, ihaleyi kazanan firmanın iş makinaları girmiş, tehlike oluşturan kayaların ortadan kaldırılması için 500 gün sürecek bir çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalardan ilk görüntüler, çevrecileri dehşete düşürdü. Çevrecilerden, “Bir ıslah değil, katliam” sesleri yükseldi.

“TARİHİ SİT ALANLARI TAHRİP EDİLMİŞ DURUMDA”

Çalışmaların yürütüldüğü kayalık alandaki görüntüleri SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştıran bir bölge sakini, “Proje bir kaya ıslah çalışmasının çok ötesine geçti. Bölgede daha büyük tahribat oluşmadan kamuoyunun dikkatini buraya çekmek istiyoruz. Devasa bir hafriyat ile doğal ve tarihi sit alanları tahrip edilmiş durumda” dedi.

“PROJEYİ DURDURUN”

Son görüntülere KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği de “Assos Antik Kenti artık eski Assos değil…Islah değil, katliam!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, “İhale kapsamında yapılan iş ortada. Islah mı, katliam mı? Projeyi uygun bulan Koruma Kurulu bu duruma onay veriyor mu? Assos’un daha fazla katledilmemesi ve hasarın önlenmesi için Çanakkale Valiliği’ni ve Ayvacık Kaymakamlığı’nı ve Koruma Kurulunu bir an önce inşaatı durdurmaya ve projeyi ve yapılan işi incelemeye davet ediyoruz” denildi.

İŞLETME SAHİPLERİNE MUVAFAKATNAME

Otel ve restoranların kapatılmasının ardından hayalet şehre dönüşen Assos Antik Liman’ında yapılacak kaya ıslah çalışmasında yaklaşık 500 gün kapalı kalacak olan işletmelerin sahiplerine, oluşabilecek zararlardan ötürü bedel talep etmeyeceklerine dair muvafakatname imzalatılmak istendiği ortaya çıkmıştı.

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