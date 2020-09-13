Aster Vranckx öyle bir gol kaçırdı ki

Belçika Ligi’nde Mechelen ile Oostende arasında oynanan karşılaşmada yeşil sahalarda ender rastlanan bir olay meydana geldi. Maç 0-0 devam ederken Mechelen’in 17 yaşındaki futbolcusu Aster Vranckx, akıl almaz bir gol kaçırdı.

Maçın 67. dakikasında gelişen Mechelen atağında direkten dönen topu önünde bulan Aster Vranckx, meşin yuvarlağı bomboş kaleye yuvarlayamadı. Topun ayağına takılması ile yere düşen Aster Vranckx, savunmanın topu uzaklaştırmasına engel olamadı.

Karşılaşmanın ardından pozisyon ile ilgili yorum yapan Aster Vranckx “Utanç verici bir durum. Ancak buna takılıp kalmayacağım” dedi.

Maç, 90+5. dakikada Henry attığı golle Ostende’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.