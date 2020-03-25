Asterix ve Obelix çizgi karakterlerinin yaratıcısı Albert Uderzo 92 yaşında öldü

Bir döneme damgasını vuran “Asterix” çizgi roman kitaplarının çizeri, aynı zamanda Asterix ve Obelix çizgi karakterlerinin yaratıcısı Albert Uderzo, 92 yaşında, Neuilly’deki evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonunda öldü.

Gaulish Savaşçısı Asterix ve arkadaşlarının maceralarının anlatıldığı Asterix çizgi roman serisi ilk defa 1959 yılında Pilote Dergisi‘nde yayınlanmaya başladı. Sarı bıyıklı meşhur Asterix ve arkadaşı Obelix’in maceralarının anlatıldığı seri 100’den fazla dile çevrildi. Çizgi roman serisi yanında filmlerinin de çekildiği Asterix adına bir de Fransa’da 1989 yılında Parc Asterix isminde tema parkı yapıldı.

Nisan 1927 yılında Fransa’da dünyaya gelen Uderzo, 1977 yılında ölen yazar Rene Goscinny ile birlikte calışmıştı.