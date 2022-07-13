Astığı pankart ile dükkanını kapatacağını duyurdu: 25 yıllık filme son!

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde 25 yıldır esnaflık yapan bir iş yeri, dükkanının camına faaliyetlerine son verdiğini ve işletmesini kapatacağını duyuran pankart astı. İş yerinin camına, ’25 yıllık filme son. Final indirim. Kapatıyoruz’ yazan ve ismini açıklamak istemeyen esnafı dinleyen CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son 20 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığını söyledi.

Kemal ATLAN

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Odunpazarı ilçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen alan çalışmaları ile Odunpazarı’nda bulunan mahalleleri adım adım gezmeye devam ediyor.

“25 YILLIK FİLME SON”

Başkan Kurt, son olarak Emek ve 75. Yıl Mahallesi’ndeki mahalle sakinleri ve esnafın derdini, taleplerini dinledi. Girdiği bakkal, manav ve kasaptan da fiyatlar hakkında bilgi aldı. Emek Mahallesi’nde kapanan iş yerleri Başkan Kurt’un dikkatini çekerken, iş yerine ‘Kapatıyoruz’ yazısı asan ve iş yerini kapatmaya hazırlanan bir esnafla konuştu. 25 yıldır elektrikli ev malzemeleri satışı yapan ve ismini açıklamak istemeyen esnaf, işyerinin camına, ‘Kapatıyoruz, zararına satış’, ‘Teşekkürler Emek Mahalle halkı. 25 yıllık filme son. Final indirim. Kapatıyoruz. Çılgın fiyatlar’ yazılarının bulunduğu pankartlar astı. Başkan Kurt ile konuşan esnaf, “Buraya kadar dayanabildik” dedi.

“KAPANAN İŞ YERLERİNİ GÖRÜNCE İNSANIN İÇİ SIZLIYOR”

CHP Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile birlikte 3 gün boyunca Emek Mahallesi’nde bulunan market, manav, kasap, kahvehane, restoran ve işyerlerini gezen Başkan Kurt, esnafın derdini ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı. Emek Mahallesi’nde kepenk kapatan iş yerleri dikkat çekerken, Başkan Kurt ve Çınar, kiminle konuşursa konuşsun esnafın da mahallelinin de ortak sorunu; ekonomik kriz, hayat pahalılığı, gıda fiyatlarının yüksekliği ve işsizlik olduğunu belirtti.

Başkan Kurt, “İşçi, memur, emekli, esnaf kısacası toplumun tüm kesimleri karnını doyurma, hayatta kalma derdinde. Zenginler, paralarına para katarken, halk gittikçe yoksullaşıyor. Ülkeyi de ekonomiyi de yönetemiyorlar, halkımız bunun cevabını sandıkta vermeli. Son 20 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi hiç bu kadar kötü olmamıştı. Kapanan bu iş yerlerini görünce, insanın içi sızlıyor. Bunca emek, alın teri, umut heba oldu gitti. Buna en kısa sürede bir çözüm bulunması gerekiyor. İşçi, memur, emekli, esnaf, kısacası toplumun tüm kesimleri karnını doyurma, hayatta kalma derdinde. Zenginler, paralarına para katarken, halk gittikçe yoksullaşıyor. Ülkeyi de ekonomiyi de yönetemiyorlar, halkımız bunun cevabını sandıkta vermeli” şeklinde konuştu.

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