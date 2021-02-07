AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin aşısı “sınırlı” koruma sağlıyor

Corona virüsü salgınında mutasyon endişesi devam ederken İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi bir açıklama yaparak geliştirdikleri aşının etkisini kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği corona virüsü aşısının Güney Afrika’da bulunan mutasyona uğramış corona virüsü üzerinde denendiği ve ilk sonuçların geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada aşının Covid-19’un Güney Afrika varyantının sebep olduğu orta şiddetli hastalıklara karşı “sınırlı koruma” sağladığı belirtildi.

Güney Afrika’daki Witwatersrand ve Oxford Üniversitesi’nin ortak araştırmasında aşının Güney Afrika’daki mutasyona uğramış virüse karşı düşük koruma etkisi olduğu kaydedildi. Haberi ilk olarak Financial Times duyururken, AstraZeneca”nın sözcüsü de bu gazeteye açıklamalarda bulundu. Yetkili, “Bu ufak birinci ve ikinci faz araştırmanın ilk verilerine göre B. 1. 351 Güney Afrika varyantının sebep olduğu orta şiddetli hastalıklara karşı aşının sınırlı etkisi olduğunu görüyoruz” dedi.

ARAŞTIRMADA KİMSE ÖLMEDİ

Öte yandan araştırmaya katılan 2.000’den fazla gönüllüden hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığı ya da ölmediği de belirtildi. AstraZeneca yetkilisi, “Fakat aşının ağır hastalıklara ve yoğun bakımdaki hastalara karşı ne gibi bir etkisi olduğunu belirleyemedik zira gönüllüler ağırlıklı olarak sağlıklı genç yetişkinlerdi” dedi.

Financial Times araştırmaya 2.026 gönüllü katıldığını ve bunların yarısına plasebo verildiğini yazarken, araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığını da hatırlattı.

“ÇOK AZI ETKİLİYOR”

Öte yandan İngiltere’nin saygın tıp dergilerinden British Medical Journal da virüsün mutasyona uğramasının virüsü çok güçlü bir şekilde dönüştürmesinin zor ve düşük bir ihtimal olduğunu yazdı. BMJ’de yer alan makalede, “Virüs yeni bir türe evrilirken birçok değişim geçirir fakat bunların çok azı virüsün fark edilebilir değişime uğramasına sebep olur” ifadesi kullanıldı.

AstraZeneca Sözcüsü, “Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca, aşıyı mutasyona göre adapte etmeye başladı ve sonbahardaki teslimat için hızla klinik geliştirmeleri yapıyor” açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilir Yeni bir corona virüsü aşısı geliyor: İki şirket resmen duyurdu