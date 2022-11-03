Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Kasım’da icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir’in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” denildi.

“Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır” notuyla yayımlanan mesajda, şehit Demir’in fotoğrafına da yer verildi.

MERSİN’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Demir’in acı haberi, Mersin’in Merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle’de yaşayan babası Sami ve anne Aysel Demir’e Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberin ardından şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti. Evli olduğu öğrenilen şehidin, bugün yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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