Asya borsaları geriledi

İSTANBUL (AA) – Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,86 azalışla 19.262,00 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,34 kayıpla 1.889,00 puandan kapandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,06 azalışla 2.808,53 puanda seyrediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 3.780,09 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 kayıpla 23.904,12 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkilerine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.