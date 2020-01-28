Asya Gashi’nin tepki çeken paylaşımı

Hayvanların çok kötü şartlar altında adeta bir tutsak gibi tutulduğu bir hayvanat bahçesini ziyaret eden şarkıcı Asya Gashi, buradan paylaştığı fotoğraflar ile tepki çekti.
Kosova’nın ‘Lady Gaga’sı olarak bilinen ünlü şarkıcı Asya Gashi’nin Tayland’da Kanchanaburi kasabası yakınlarında bulunan Kaplan Tapınağında iğne ile uyuşturulmuş kaplanlarla çekilmiş olduğu hatıra fotoğrafıyla tepki çekti.
Hayvanseverlerin tepkisini ünlü şarkıcının Instagram hesabına attıkları binlerce protesto mesajı ile gösterdi.