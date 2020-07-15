Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

MELBOURNE/CAKARTA/ANKARA/TOKYO (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada son 24 saatte 3 bin 533 yeni vakanın saptandığı ve 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 547’ye, vaka sayısının ise 193 bin 590’a yükseldiği belirtildi.

Ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 105 bin 523’e çıktığı kaydedildi.

– Filipinler 11 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede son 24 saatte bin 392 yeni vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 58 bin 850'ye çıktı.

Filipinler'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı sayısı 1614'e ulaşırken salgında iyileşenleri sayısı ise 20 bin 976'ya yükseldi.

– Tayland'da vaka sayısı 3 bin 232'ye çıktı

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve toplam vaka sayısının 3 bin 232'ye çıktığı bildirildi.

Son 54 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmeyen Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 92 kişi iyileşti, 82 kişinin ise tedavisi sürüyor.

– Singapur'da vaka sayısı 46 bin 878'e yükseldi

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 249 Kovid-19 vakası görüldüğü, ölen olmadığı belirtildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da saptanan toplam Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 878'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 42 bin 737 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

– Malezya 'da 5 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 5 artarak toplam 8 bin 734’e çıktı.

Son 24 saatte 2 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 526, aktif vaka sayısı ise 86 oldu.

Şimdiye kadar 122 vakanın hayatını kaybettiği ülkede 11 Haziran’dan bu yana Kovid-19’dan ölen olmadı.

– Endonezya’da en yüksek can kaybı

Endonezya’da Kovid-19 salgını nedeniyle bir günde 87 kişi yaşamını yitirirken, bu rakam ülkede "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayıları 1522 artarak 80 bin 94’e, ölenlerin sayısı 87 artarak 3 bin 797’ye, iyileşenlerin sayısı ise 1414 artarak 39 bin 50’ye ulaştı.

Vakalar, başkent Cakarta’da 15 bin 324’e, Doğu Cava’da 17 bin 395’e, Bali’de 2 bin 421’e ve Açe’de 137’ye ulaştı.

– Japonya’da 450’ye yakın yeni vaka

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 449 artarak 23 bin 720’ye yükselirken, virüsten ölüm yaşanmadı.

Son bir günde yeni 165 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 8 bin 354’e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 2 bin 126, Kanagawa’da 1826, Saitama’da 1565, Hokkaido’da 1317, Çiba’da 1183, Fukuoka’da 937, Hyogo’da 760 oldu.

Japonya’da şimdiye dek 997 kişi hayatını kaybetti.