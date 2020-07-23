Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA/KUALA LUMPUR/CAKARTA/TOKYO (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 856 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 2 bin 801'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 216 bin 110'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 119 bin 208'e ulaştığı ifade edildi.

– Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 2 bin 200 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 74 bin 390'a çıktı.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 28 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1871'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 24 bin 383'e ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 48 bin 136 olarak kaydedildi.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 354 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 5'inin yurt dışı irtibatlı, 8'inin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete, çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur’da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 49 bin 98'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 44 bin 795 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

– Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 269'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların Mısır, Sudan ve ABD'den ülkeye dönen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 105 kişi iyileşti, 106 kişinin ise tedavisi sürüyor.

– Vietnam

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 vaka görüldüğü kaydedildi.

Ülkede 98 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmüyor.

Bugüne kadar 408 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Virüs bulaşan 365 kişi iyileşirken, 1'inin durumu kritik olmak üzere 43 hasta tıbbi gözetim altında tutuluyor.

– Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Tamamı yurt dışı kaynaklı yeni vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 198'e çıktı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Virüs bulaşan 142 kişi iyileşti, 1'i kritik durumda olmak üzere 56 kişi tıbbi gözetim altında tutuluyor.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 9 artarak 8 bin 840'a yükseldi.

Bugün 8 vaka daha taburcu edilirken, toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 574'e, aktif vakalar ise 143'e çıktı.

Kovid-19'dan toplam 123 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da, bugün virüs nedeniyle ölen olmadı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelindeki halka açık mekanlarda maske takma zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

– Endonezya

Endonezya’da son 24 saate 1906 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 93 bin 657’ye çıktığı açıklandı.

Ülke genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artışla 4 bin 576’ya, iyileşenlerin sayısı ise 1909 artışla 52 bin 164’e yükseldi.

Vakalar başkent Cakarta’da 18 bin 68’e, Doğu Cava’da 19 bin 450’ye, Bali’de 2 bin 996’ya ve Açe’de 158’e ulaştı.

– Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 920 artarak 28 bin 902’ye, ölü sayısı iki artışla 1004’e yükseldi.

Son 24 saatte yeni 366 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 10 bin 420’ye ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 2 bin 766'ya, Kanagawa’da 2 bin 158'e, Saitama’da 1952'ye, Çiba’da 1397'ye, Hokkaido'da 1371'e, Fukuoka’da 1193'e ve Hyogo’da 918'e çıktı.