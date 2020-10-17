Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 659'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 766 kişinin iyileştiği ülkede, 259 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, ülkenin doğusundaki Çingdao kentinde bir hastanede yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıkmasının ardından tüm kentte başlatılan toplu test çalışmasının tamamlandığı bildirildi. 9 milyon kayıtlı yurttaşın ve 2 milyona yakın kayıtsız iç göçmenin yaşadığı kentte hafta başından bu yana 11 milyondan fazla kişiye nükleik asit testleri yapılırken, yeni vakaya rastlanmadı.

Çingdao Göğüs Hastanesi'nde geçen hafta sonu 13 vaka tespit edilmiş, bunlar ülkede 15 Ağustos'tan bu yana görülen ilk yurt içi kaynaklı vakalar olmuştu.

Vakaların kaynağının eylül ayında Kovid-19 testi pozitif çıkan, ancak belirti göstermeyen iki liman işçisi olduğu anlaşılmıştı.

– Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 17 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Şimdiye kadar 5 bin 238 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 963 kişi de iyileşti.

– Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 535'e ulaştığı belirtildi.

Tayvan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 491 kişi de iyileşti.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 73 Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede vaka sayısı iki haftanın ardından ikinci kez çift haneli rakamlara geriledi. Ülkede dün de 50 yeni vaka tespit edilmişti.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 441'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 23 bin 258 kişi iyileşti.

– Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı Epidemoloji Birimi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 110 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, virüse bağlı ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Ülkede bir konfeksiyon fabrikasında ortaya çıkan salgının ardından başkent Colombo'da karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmişti. Tedbirler kapsamında restoranlar, eğlence mekanları ve sinemalar kapatılırken, okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Kentin bazı banliyölerinde sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyan hükümet, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirmiş, bazı kamu hizmetlerini durdurmuş ve halka açık toplu etkinlikleri yasaklamıştı.

Şimdiye kadar fabrika bağlantılı yayılan salgında 1901 kişide virüse rastlanırken, fabrikada bulunan ya da bunlarla irtibatlı 2 binden fazla kişi de evlerinde karantinaya alındı.

Sri Lanka'da bugüne dek 5 bin 354 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 3 bin 395 kişi iyileşti.

– Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 8'i yurt dışı irtibatlı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, yurt içi kaynaklı iki vakanın, ülkenin batısındaki Mae Sot şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Myanmarlı bir kadın ve 63 yaşındaki kocası olduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, çiftle bağlantılı 55 kişinin karantina altına alındığı ve yapılan ilk testlerde Kovid-19 bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi.

Bugüne dek 3 bin 679 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 478 kişi iyileşti, 142 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

– Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 673 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 354 bin 338'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 73 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 603'e yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 295 bin 312'ye ulaştı.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni vakalardan 1'inin yurt dışı irtibatı, 1'inin yurt içi kaynaklı, 1'inin ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerin kaldığı bir misafirhaneyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısının 57 bin 904'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 784 kişi de iyileşti.

Singapur Sağlık Bakanlığı, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

– Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1209 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 387 bin 295'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 646'ya yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 302 bin 298 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.