Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 57 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 367 bin 819'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 6 bin 934'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 313 bin 112'ye ulaştı.



– Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1094 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 397 bin 507'ye çıktı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 780'e yükseldi.



Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 313 bin 563 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakasının 57 bin 965'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 832 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

– Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 5 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne dek 5 bin 290 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 41 kişi iyileşti.

– Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 550'ye ulaştığı ülkede, bugüne dek virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 502 kişi de iyileşti.

– Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 731 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 529 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

– Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yeni Kovid-19 tespit edilmedi, bugüne dek 7 bin 153 Kovid-19 vakası görüldü.

Marttan bu yana ilk kez 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Sri Lanka'da virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 3 bin 714 kişi iyileşti.

Sri Lanka'nın en büyük balık pazarında çarşambadan bu yana 609 vakanın tespit edilmesi üzerine, en az 2 balıkçılık limanı kapatıldı, birçoğunda da işler yavaşlatıldı.

Yüzlerce balıkçı ve tüccara Kovid-19 testi yapılmaya başlandı.

Hükümet yetkilileri, başkent Colombo'yu da kapsayan Batı Eyaleti'nde en az 11 köyü daha tecrit etme kararı alındığını açıkladı.

Ülkede bir konfeksiyon fabrikasında ortaya çıkan salgının ardından başkent Colombo'da karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmişti.

Tedbirler kapsamında restoranlar, eğlence mekanları ve sinemalar kapatılırken, okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Kentin bazı banliyölerinde sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyan hükümet, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirmiş, bazı kamu hizmetlerini durdurmuş ve halka açık toplu etkinlikleri yasaklamıştı.